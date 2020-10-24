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Відновлення Донбасу: Зеленський запропонував ООН розробити спільний план

Київ, Субота 24 жовтня 2020 21:01
Відновлення Донбасу: Зеленський запропонував ООН розробити спільний план
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський запропонував ООН розробити спільний план відновлення Донецької та Луганської областей. Така пропозиція була висловлена під час зустрічі з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський також закликав ООН взяти участь у реалізації проекту із забезпечення Донбасу питною водою.

"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проект, який нам дуже складно витягнути тільки коштом бюджету України, - це питання питної води для Донбасу", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше радник Зеленського з економічних питань Олег Устенко назвав орієнтовну суму, яка знадобиться для відновлення Донбасу після його деокупації.

Крім того, під час інтерв'ю українським телеканалам Зеленський заявив, що ніхто не знає, скільки коштів знадобиться для відновлення постраждалих від війни територій Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що президент України назвав наступні кроки для відновлення миру на Донбасі.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийООНДонбас

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