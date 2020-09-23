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Зеленский назвал следующие шаги на пути к миру на Донбассе

Киев, Среда 23 сентября 2020 22:43
Зеленский назвал следующие шаги на пути к миру на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований из Донбасса. А также возвращение контроля над госграницей Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия ООН.

"Следующими шагами на этом пути (на пути к миру, - ред.) должны стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей. И в конце концов восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь на этом пути.

Ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация должна сделать ключевые шаги для достижения мира на Донбассе.

Отметим, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Зеленский действительно пытается достичь мира в Донбассе.

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