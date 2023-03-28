У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж

У восьми областях України діють значні знеструмлення споживачів через штормовий вітер, сніг з дощем, а також пошкодження мереж операторів систем розподілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Зокрема, знеструмлення спостерігаються на заході та півдні (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області).

Тим часом у Житомирській області через значні пошкодження мереж, які спричинили атаки росіян, застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

При цьому складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де окупанти постійними артобстрілами пошкоджують мережі. Зокрема, внаслідок вчорашніх обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також повідомляється, що ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Одесі та районі зникло світло через аварійне відключення на високовольтній лінії.

Окрім того, жителів частини Херсонської області попереджали про відключення світла у вівторок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.