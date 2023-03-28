ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 12:04
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж Фото: у восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У восьми областях України діють значні знеструмлення споживачів через штормовий вітер, сніг з дощем, а також пошкодження мереж операторів систем розподілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зокрема, знеструмлення спостерігаються на заході та півдні (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області).

Тим часом у Житомирській області через значні пошкодження мереж, які спричинили атаки росіян, застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

При цьому складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де окупанти постійними артобстрілами пошкоджують мережі. Зокрема, внаслідок вчорашніх обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також повідомляється, що ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Одесі та районі зникло світло через аварійне відключення на високовольтній лінії.

Окрім того, жителів частини Херсонської області попереджали про відключення світла у вівторок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго вимкнення світла
NEWS
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем