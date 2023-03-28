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В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей

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Вторник 28 марта 2023 12:04
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей Фото: в восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В восьми областях Украины действуют значительные обесточивания потребителей из-за штормового ветра, снега с дождем, а также повреждения сетей операторов систем распределения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В частности, обесточивание наблюдается на западе и юге (Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области).

Между тем в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, которые повлекли атаки россиян, применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений, которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет.

При этом сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где оккупанты постоянными артобстрелами повреждают сети. В частности, в результате вчерашних обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Также сообщается, что ремонтные бригады завершили аварийно возобновляемые работы и включили 5 единиц критически важного оборудования на различных объектах магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Это позволило устранить некоторые сетевые ограничения и повысить надежность питания отдельных регионов.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Одессе и районе исчез свет из-за аварийного отключения на высоковольтной линии.

Кроме того, жителей части Херсонской области предупреждали об отключении света во вторник.

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Укрэнерго вимкнення світла
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