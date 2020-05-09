В восьми областях число выздоровевших превысило количество новых случаев COVID-19

В восьми областях за минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса превысило количество новых случаев COVID-19. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по распространению коронавируса.

По данным СНБО, ситуация в этих восьми областях такая:

Ивано-Франковская - за сутки выявили 17 новых зараженных и 34 - выздоровевших,

Тернопольская - за сутки обнаружили 18 новых зараженных и 28 - выздоровевших,

Кировоградская - за сутки выявили 3 новых зараженных и 16 - выздоровевших,

Черкасская - за сутки обнаружили 2 новых зараженных и 22 - выздоровевших,

Запорожская - 8 новых зараженных и 10 - выздоровевших,

Сумская - 5 новых зараженных и 6 - выздоровевших,

Луганская - нет новых зараженных, но 2 выздоровевших,

Полтавская - один новый зараженный и 12 - выздоровевших.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек.

Отметим, что от коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Так, больше всего зараженных COVID-19 украинцев находятся в Италии - 121. Также украинцы лечатся от коронавируса в Германии, Чехии, Швеции, Австрии, Мальте, Молдове, РФ, США, Уругвае, Таиланде. Кроме того, 8 человек умерли от болезни.