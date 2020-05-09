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Названо число украинцев, болеющих COVID-19 за границей

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 08:14
Названо число украинцев, болеющих COVID-19 за границей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных - в Италии

От коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, больше всего зараженных COVID-19 украинцев находятся в Италии - 121. Также украинці лечатся от коронавируса в Германии, Чехии, Швеции, Австрии, Мальте, Молдове, РФ, США, Уругвае, Таиланде.

Также отмечается, что 62 гражданина Украины вылечились от коронавируса за границей. Больше всего в Греции - 22 человека.

Кроме того, 8 человек умерли от болезни.

Напомним, в мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 млн человек. От коронавируса умер уже 275 781 человек.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет подтверждений происхождения коронавируса COVID-19. Первые случаи были выявлены в Ухане. Однако на данный момент нет подтверждений версии, что вирус произошел из местного рынка.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав уже начал готовиться ко второй волне коронавируса. Мероприятия по подготовке активно сосредоточены в Черновицкой области. Сообщалось, что в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.

Теги Новости Украины МИД УкраиныКоронавирус
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