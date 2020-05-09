Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 9 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине фиксируется резкий рост смертности от коронавируса

Украина достигла пика заболеваемости коронавирусом. Смертность от инфекции растет вместе с количеством выздоровевших. По данным Минздрава, заразились COVID-19 в стране 14195 человек, скончались 361, выздоровели 2706.

Наибольшее количество новых зараженных выявлено во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 9 мая

Черновицкая область – 2097 инфицированных. В регионе заболели коронавирусом за сутки 49 человек, 22 из них в Черновцах. За 24 часа выздоровели 40 пациентов. За все время пандемии вылечились от COVID-19 в области 298 больных. Первые зараженные COVID-19 в Украине зафиксированы в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1721 инфицированный. За 24 часа от коронавируса в Киеве скончались 3 человека, 17 выздоровели, проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Количество зараженных увеличилось на 46 киевлян. "Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года, 21 мужчина от 31 до 79 лет, 3 девочки в возрасте 2, 8 и 13 лет и 4 мальчика возрастом 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - уточнил ситуацию с заболеваемостью Кличко. Первые больные коронавирусом зарегистрированы в столице 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1078 инфицированных. В Тысменицком районе умер от коронавируса 59-летний мужчина. Подтверждение диагноза появилось после смерти больного. В целом на Прикарпатье умерли 60 человек от COVID-19. За сутки в регионе зарегистрированы 23 новых заражения. Первые случаи болезни выявлены в регионе 19 марта.

Тернопольская область – 959 инфицированных. За сутки в регионе зафиксирована смерть от коронавируса 52-летней жительницы Кременецкого района. Больная имела множество сопутствующих патологий. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 8 новых зараженных. Первые инфицированные появились на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 935 инфицированных. В регионе за сутки зафиксированы 19 случаев инфицирования коронавирусом. Власти области сообщили, что с 12 мая ослабляется карантин в отношении организаций, которые могут работать под открытым небом: музеи, культурные заповедники, парки, скверы, прибрежные зоны, детские и спортивные площадки. По словам и.о главы ОГА Василия Володина дальнейшие шаги будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Впервые инфицированные COVID-19 в регионе зарегистрированы 17 марта.

Ровенская область – 855 инфицированных. По данным Минздрава, в регионе заразились коронавирусом за сутки 38 жителей. Глава облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил о 881 случае подтвержденных заражениях COVID-19, 19 летальных случаях и 135 выздоровлении в области. Также он уточнил, что среди больных 199 медицинских сотрудников и 44 ребенка. Госпитализированы на данный момент 213 больных, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впервые инфицированные выявлены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 660 инфицированных. В регионе умер пациент с диагнозом COVID-19 из Червонограда. 18-й летальный случай в регионе зарегистрирован в больнице Винников. За сутки в области заразились коронавирусом 65 жителей. О 6 зараженных сообщили во Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви. На данный момент в области госпитализированы 143 пациента, из них в реанимации - 7, на аппарате искусственной вентиляции легких - 2. За все время пандемии в области выздоровели 138 человек. Первая информация о зараженных во Львове появилась 20 марта.

Днепропетровская область – 652 инфицированных. Власти региона сообщили о 27 зараженных за сутки: 13 новых больных выявлены в Днепре, 11 - в Кривом Роге, 2 – в Вольногорске и 1 - в Васильковском районе. Первые больные COVID-19 обнаружены в Днепре 19 марта.

Закарпатская область – 644 инфицированных. В Перечинской школе-интернате произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. “В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей”, - уточнил ситуацию глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк. За сутки в регионе зафиксированы 44 случая заражения. Госпогранслужба сообщила о заболевании одного военнослужащего в регионе. Впервые инфекция на Закарпатье выявлена 26 марта.

Одесская область – 583 инфицированных. 15 новых инфицированных зафиксировано в области за сутки. 6 зараженных выявлены в Одессе, одна из них 13-летняя девочка. Госпогранслужба также сообщила о новом случае инфицирования одного военнослужащего. Впервые коронавирус в регионе установлен 24 марта.

Винницкая область – 514 инфицированных. В области подтверждены 29 новых случаев заражения коронавирусом. Количество новых заболевших значительно выросло по сравнению с предыдущими днями. Среди всех инфицированных 35 детей. На данный момент зафиксировано 278 выздоровевших. В областном центре находятся более половины инфицированных - 260 пациентов. Впервые зараженные обнаружены в Виннице 25 марта.

Житомирская область – 480 инфицированных. Власти региона накануне 9 мая усилили карантин. Введено ограничение на передвижение и пребывание в общественных местах. "На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в сообщении облгосадминистрации. За сутки в области зафиксированы 12 новых зараженных, один из заболевших выявлен в погранотряде. Впервые коронавирус обнаружен в Житомире 12 марта.

Харьковская область – 478 инфицированных. В Харькове от коронавируса умерла 81-летняя женщина с сахарным диабетом. За сутки в области выявлены 30 случаев заражения коронавирусом, из них 13 – медицинские работники. На данный момент в регионе зафиксированы 128 инфицированных медработников. За весь период пандемии в регионе выздоровели 57 человек, умерли 11. Госпитализированы 170 больных, из них 8 на кислородной поддержке. Первые зараженные в Харькове появились 28 марта.

Кировоградская область – 408 инфицированных. По информации властей региона, заразились коронавирусом за сутки 5 жителей: 2 женщины из Кропивницкого, 1 женщина из Кропивницкого района и мужчина из Александрии. Глава облгосадминистрации Андрей Балонь сообщил о выздоровлении 33 пациентов, в том числе 22 медиков. Первые больные COVID-19 обнаружены в регионе 29 марта.

Волынская область – 424 инфицированных. В Ковеле скончалась 78-летняя женщина с диагнозом COVID-19. За сутки в регионе Минздрав сообщил о 31 случае заражения. По данным облгосадминистрации, сразу две вспышки болезни зафиксированы в регионе. В Ковельском районе заразились 17 жителей и в Олике – 16. В Луцке обнаружены за 24 часа 3 новых инфицированных. Впервые коронавирус на Волыни обнаружен 25 марта.

Черкасская область – 331 инфицированный. Двое больных коронавирусом умерли за сутки в регионе. Скончались 67-летняя жительница Черкасс со сложной почечной патологией и 67-летний мужчина после инсульта. Кроме того, за 24 часа заболели коронавирусом 7 жителей региона. За все время пандемии от COVID-19 умерли 11 зараженных, выздоровел 101. Первые данные об инфекции зафиксированы на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 312 инфицированных. Два летальных случая коронавирусной инфекции зафиксированы в Запорожье. Умерли 70-летняя женщина из Запорожья и 80-летняя из Запорожского района. Обе имели сопутствующие патологии, находились в острой стадии сердечно-сосудистого заболевания. 18 новых случаев заражения зарегистрировано в регионе. Среди всех инфицированных в области болеют коронавирусом 31 ребенок и 60 медицинских сотрудников. Первые случаи заражения выявлены в области 25 марта.

Полтавская область – 239 инфицированных. Власти региона сообщили о 3-х новых зараженных и 11 выздоровевших за сутки. Одним из новых больных стал 10-летний школьник, заразившийся от родственников в Кременчуге. Впервые коронавирус в Полтаве обнаружен 27 марта.

Николаевская область – 179 инфицированных. Областной штаб по ликвидации последствий ЧС сообщил о 22 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. По данным штаба, заражены 201 житель области, в том числе 41 медик. За сутки выздоровели 14 пациентов. Первые больные COVID-19 обнаружены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 149 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки заразились 3 жителя региона, 10 пациентов выздоровели. Первые больные COVID-19 зарегистрированы в Херсоне 25 марта.

Хмельницкая область – 148 инфицированных. Власти Нетишина сообщили о 11 новых заражениях за сутки, среди них 2 сотрудников Хмельницкой АЭС. Мэр города Нетишин Александр Супрунюк заявил, что власти не удалось локализовать вспышку заболевания. Первые случаи инфицирования в регионе зарегистрированы 27 марта.

Сумская область – 147 инфицированных. За сутки в регионе зафиксированы 16 зараженных, в том числе 2 медиков из городской больницы №5. Первые случаи болезни обнаружены в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 91 инфицированный. В регионе заразились за сутки 2 жителя, один из них медик из Бахмута, контактировавший с инфицированными. Первые случаи болезни выявлены в области 18 марта.

Черниговская область – 69 инфицированных. За сутки заразился в области один житель. Впервые инфекция обнаружена в регионе 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. Количество инфицированных за сутки в регионе не изменилось. Первые данные о болезни зафиксированы в области 25 марта.