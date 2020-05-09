У вісьмох областях кількість одужавших перевищила кількість нових випадків COVID-19

Серед цих областей є Полтавська та Луганська
У вісьмох областях за минулу добу кількість одужавших від коронавірусу перевищила кількість нових випадків COVID-19. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо поширення коронавірусу.
За даними РНБО, ситуація у цих вісьмох областях така:
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб.
Зазначимо, від коронавірусу за кордоном лікуються 146 українців. Так, найбільше заражених COVID-19 українців перебувають в Італії - 121. Також українці лікуються від коронавірусу в Німеччині, Чехії, Швеції, Австрії, Мальті, Молдові, РФ, США, Уругваї, Таїланді. Крім того, 8 осіб померли від хвороби.