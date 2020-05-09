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В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 09:17
В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса скончались 376 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой (82), Харьковской области (50) и городе Киеве (50 случаев).

Кроме этого, число жертв в Украине за время пандемии коронавируса составило 376 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 15 смертей.

Луганская область стала единственной, где за сутки не зафиксировали случаев COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что от коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Больше всего зараженных - в Италии. Кроме того, 8 человек умерли от болезни.

Отметим, в мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 млн человек. От коронавируса умер уже 275 781 человек.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав Украины уже начал готовиться ко второй волне коронавируса. Активно сосредоточены мероприятия по подготовке в Черновицкой области, которая является лидером по числу зараженных коронавирусом. При этом в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса.

Теги Новости Украины Коронавирус
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