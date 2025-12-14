Ворожий дрон у Сумах влучив у багатоповерхівку: в.о.мера показав наслідки

Атаки на Суми

Як повідомлялось, 11 грудня російські війська скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області.

Удар відбувся в момент, коли всередині були люди. Продавець та місцева мешканка загинули. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, вижила.

Також росіяни вночі 8 грудня трьома ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Відомо про сімох постраждалих.

Ворог також нещодавно атакував енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Перед тим окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.