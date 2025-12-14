UA

Ворожий дрон у Сумах влучив у багатоповерхівку: в.о.мера показав наслідки

Фото: дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах (Telegram Артема Кобзаря)
Автор: Марина Балабан

У Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram.

Згідно із повідомленням, о 21:30 зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок у Зарічному районі. Удар було завдано безпілотником. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Пошкоджено понад 100 вікон, з них близько 40 - у приватних квартирах. На місці події працюють усі відповідні служби", - поінформував Артем Кобзар. 

Він опублікував фото понівеченого будинку. 

 

Також близько 00:30 у Сумах очевидці повідомляли про новий вибух. 

Атаки на Суми

Як повідомлялось, 11 грудня російські війська скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області.

Удар відбувся в момент, коли всередині були люди. Продавець та місцева мешканка загинули. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, вижила.

Також росіяни вночі 8 грудня трьома ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Відомо про сімох постраждалих.

Ворог також нещодавно атакував енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців залишилась без води та світла.

Перед тим окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

