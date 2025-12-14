RU

Вражеский дрон в Сумах попал в многоэтажку: и.о. мэра показал последствия

Фото: дрон попал в многоэтажку в Сумах (Telegram Артема Кобзаря)
Автор: Марина Балабан

В Сумах вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.

Согласно сообщению, в 21:30 зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом в Заречном районе. Удар был нанесен беспилотником.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Повреждено более 100 окон, из них около 40 - в частных квартирах. На месте происшествия работают все соответствующие службы", - сообщил Артем Кобзарь.

Он опубликовал фото изуродованного дома.

 

Также около 00:30 в Сумах очевидцы сообщали о новом взрыве.

 

Атаки на Сумы

Как сообщалось, 11 декабря российские войска сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской общине Сумской области.

Удар произошел в момент, когда внутри были люди. Продавец и местная жительница погибли. Еще одна продавщица, которая была в магазине, выжила.

Также россияне ночью 8 декабря тремя ударными беспилотниками ударили по Ахтырской общине на Сумщине и попали в многоэтажку. Известно о семи пострадавших.

Враг также недавно атаковал энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Перед тем оккупанты днем 28 ноября атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

