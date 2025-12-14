Вражеский дрон в Сумах попал в многоэтажку: и.о. мэра показал последствия

Атаки на Сумы

Как сообщалось, 11 декабря российские войска сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской общине Сумской области.

Удар произошел в момент, когда внутри были люди. Продавец и местная жительница погибли. Еще одна продавщица, которая была в магазине, выжила.

Также россияне ночью 8 декабря тремя ударными беспилотниками ударили по Ахтырской общине на Сумщине и попали в многоэтажку. Известно о семи пострадавших.

Враг также недавно атаковал энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Перед тем оккупанты днем 28 ноября атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.