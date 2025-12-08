ua en ru
РФ вдарила по Охтирці: дрон влучив у висотку, є постраждалі

Понеділок 08 грудня 2025 01:28
РФ вдарила по Охтирці: дрон влучив у висотку, є постраждалі Фото: на місці удару працюють необхідні служби (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни трьома ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Поки відомо про п'ятеро постраждалих, які перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Трьома ударними БпЛА росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу", - повідомив Григоров.

За його словами, інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре - у той час, коли люди спали у своїх оселях", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Відомо, що загроза ворожих ударів в області зберігається.

Оновлено о 1:32

Кількість постраждалих зросла до семи, повідомили в Сумській ОВА.

Також є інформація щодо багатоповерхівки, у яку влучили.

"Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину - деблокували з пошкоджених поверхів", - йдеться у повідомленні.

РФ вдарила по Охтирці: дрон влучив у висотку, є постраждаліФото: росіяни підло атакували цивільних (t.me/hryhorov_oleg)

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців опинилась без води та світла.

Як відомо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.

