РФ вдарила по Охтирці: дрон влучив у висотку, є постраждалі

Росіяни трьома ударними безпілотниками вдарили по Охтирській громаді на Сумщині та влучили у багатоповерхівку. Поки відомо про п'ятеро постраждалих, які перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Трьома ударними БпЛА росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу", - повідомив Григоров. За його словами, інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки. "Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре - у той час, коли люди спали у своїх оселях", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА. Відомо, що загроза ворожих ударів в області зберігається. Оновлено о 1:32 Кількість постраждалих зросла до семи, повідомили в Сумській ОВА. Також є інформація щодо багатоповерхівки, у яку влучили. "Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину - деблокували з пошкоджених поверхів", - йдеться у повідомленні. Фото: росіяни підло атакували цивільних (t.me/hryhorov_oleg)