Ворожий дрон у Львові впав біля пам'ятника Бандері, - Садовий

Як повідомляло РБК-Україна, зранку 15 січня Росія здійснила чергову спробу обстрілу України. Цього разу вибухи пролунали у Львові.

Сигнал повітряної тривоги у Львові було оголошено о 06:09.

О 06:54 Андрій Садовий повідомив, що удар бойового ворожого дрона припав на центр Львова.

Удар по Львівській області "Орєшніком"

Також у ніч на 9 січня Росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. Спершу з’явилася інформація, що для атаки могли використати ракету типу "Орєшнік".

У РФ підтвердили запуск балістичної ракети по Львову та знову поширили фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна, яким намагалися виправдати черговий теракт проти України.

Згодом застосування російської ракети "Орєшнік" підтвердив президент України Володимир Зеленський.