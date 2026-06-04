Окупанти атакували дроном дорожників, знищено техніку (фото)

Російські війська атакували місце проведення дорожніх робіт, знищивши 10 одиниць техніки. Працівники внаслідок ворожого удару не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
За інформацією міністерства, ворожий безпілотник поцілив безпосередньо у місце, де дорожники ремонтували автошлях. Унаслідок влучання знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки.
На щастя, серед працівників поранених чи загиблих немає.
Під удар потрапила бригада, яка забезпечувала транспортне сполучення для місцевих громад, здійснювала ремонти для гуманітарних перевезень та потреб оборони України.
"Ворог і далі цілеспрямовано атакує цивільних людей, які щодня виконують свою роботу та забезпечують функціонування країни", - наголосили у міністерстві.
Попри постійні обстріли та небезпеку, відновлення доріг в Україні триває. Після завершення планових ремонтів, пов’язаних із наслідками зимового періоду, дорожні служби зосередилися на особливих ділянках.
Наразі особлива увага приділяється прифронтовим маршрутам та шляхам, які мають критично важливе значення для логістики та логістичного забезпечення Сил оборони України.
Нагадаємо, вдень 3 червня російська армія здійснила повторний обстріл Дніпропетровської області. Окрім руйнування логістичного об'єкта АТБ, під час цієї ж атаки зазнав значних пошкоджень термінал "Нової пошти".
Тоді внаслідок ударів окупантів поранення різного ступеня тяжкості дістали 8 людей, троє з яких опинилися у важкому стані.
Ця серія атак відбулася у день жалоби, яку оголосили в місті після масованого комбінованого удару РФ у ніч на 2 червня. Тоді загарбники застосували проти обласного центру балістичні, крилаті й гіперзвукові ракети, а також ударні безпілотники.
У житловому кварталі Дніпра було частково зруйновано багатоквартирні будинки, підприємство та пожежну частину. Пошуково-рятувальна операція підтвердила загибель 16 людей, ще 42 особи постраждали.
Згодом Служба безпеки України оперативно затримала російського агента, який коригував цей смертоносний удар у ніч на 2 червня.
Зрадником виявився колишній військовослужбовець із російським паспортом, котрий фіксував координати і маршрути польотів української авіації, намагаючись знайти "слабкі місця" у протиповітряній обороні регіону.