Ворожих військ у Сумській області немає, але фіксуються спроби прориву, - голова ОВА

"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Продовжується захист наших рубежів на Сумському і Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", - пояснив Артюх.

Коментуючи те, що на DeepState "сіра" зона покриває населені пункти Журавка й Басівка, він додав, що росіяни щодня намагаються проникнути на територію регіону через ці села й розширити "сіру" область. В напрямку Басівки штурмові дії ворога відбуваються щодня. Водночас Збройні сили України (ЗСУ) успішно знищують окупантів.

Фото: карта deepstate (скриншот)

Евакуація у Сумській області

Станом на сьогодні, як розповів Артюх, план евакуації введено на території 190 населених пунктів регіону.

"Практично в 5-кілометровій зоні повністю населення евакуйоване з населених пунктів... 10-кілометрова зона від кордону практично зараз теж вивільняється від населення. І вже ми прийняли рішення на останній Раді оборони щодо збільшення (зони евакуації - ред.) до 17 кілометрів", - пояснив він.

Він додав, що за останні 3 місяці найбільше евакуйовано населення було у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах. Наразі там залишилось близько 3-4% людей, які досі не прийняли рішення щодо виїзду.