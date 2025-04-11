Вражеских войск в Сумской области нет, но фиксируются попытки прорыва, - глава ОГА

"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", - пояснил Артюх.

Комментируя то, что на DeepState "серая" зона покрывает населенные пункты Журавка и Басовка, он добавил, что россияне ежедневно пытаются проникнуть на территорию региона через эти села и расширить "серую" область. В направлении Басовки штурмовые действия врага происходят ежедневно. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно уничтожают оккупантов.

Фото: карта deepstate (скриншот)

Эвакуация в Сумской области

По состоянию на сегодня, как рассказал Артюх, план эвакуации введен на территории 190 населенных пунктов региона.

"Практически в 5-километровой зоне полностью население эвакуировано из населенных пунктов... 10-километровая зона от границы практически сейчас тоже высвобождается от населения. И уже мы приняли решение на последнем Совете обороны по увеличению (зоны эвакуации - ред.) до 17 километров", - пояснил он.

Он добавил, что за последние 3 месяца больше всего эвакуировано населения было в Краснопольской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской общинах. Сейчас там осталось около 3-4% людей, которые до сих пор не приняли решение о выезде.