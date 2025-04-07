Село Басівка у Сумській області перебуває під повним контролем ЗСУ, - Демченко
Сили оборони України повністю контролюють село Басівка у Сумській області. Однак російські окупанти не припиняють спроб прорватися на українську територію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог не припиняє як свою дезінформаційну кампанію, так і спроби заходити на територію України. Тактика дій противника, як і раніше, - малі штурмові групи, які переходять кордон.
"Часто помічаємо такі групи, які намагаються прорватися, в тому числі й на квадроциклах, і фактично за допомогою техніки. Їхня задача - максимально глибоко заїхати на територію України, в тому числі це стосується напрямку населеного пункту Басівка, для того, щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України. Але Басівка під повним контролем складових Сил оборони України", - зазначив Демченко.
За словами речника, українські захисники міцно утримують позиції на цьому напрямку, так само як і на інших, де ворог не припиняє спроб прорватися на територію України.
"Наші хлопці з підрозділів Державної прикордонної служби, Збройних сил України максимально знищують противника - як ті групи, які переходять кордон і їдуть на квадроциклах, так і ті групи, які ще підходять до нашої лінії кордону", - додав Демченко.
Проте він зазначив, що виключати спроби окупантів розширити зону активних бойових дій по лінії кордону, зокрема в межах Сумської області, не можна.
"Це понад 530 кілометрів. Маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам або іншим більшим силам, якщо ворог спробує їх застосовувати. Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони й укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати противника на всіх відтинках", - сказав речник.
Фейк Росії про захоплення Басівки
Нагадаємо, вчора, 6 квітня, російські військові заявили про "захоплення" населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області. Однак в Україні спростували цю інформацію.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна заявив, що ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону.
За його словами, росіяни не припиняють тактики використання малих штурмових груп, для того, щоб вони перейшли кордон з Україною. Основна мета таких груп - накопичити сили та розширити зону боїв по території України.
"Це фіксується і по напрямку н.п. Новеньке-Басівка. Водночас ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони", - розповів Демченко.
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