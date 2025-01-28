Ворожі "Шахеди" пошкодили комунальне підприємство у Черкаській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця і мера Умані Ірину Плетньову.

Табурець зазначив, що вночі в області працювали сили протиповітряної оборони. Проте ворожі атаки не обійшлися без наслідків для Уманського району.

Всі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері.

"Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Найголовніше - люди цілі. А з рештою впораємось", - зазначив Табурець.

Мер Умані Ірина Плетньова повідомила, що енергетики працюють над відновленням електропостачання у місті.

"Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки", - написала вона у своєму Facebook.

Моніторингові канали повідомляли, що о 02:41 ночі в Умані після вибухів частково зникла електроенергія.