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В Одесі через удар "Шахедів" пошкоджені будинки і були пожежі

Одеса, Вівторок 28 січня 2025 06:46
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В Одесі через удар "Шахедів" пошкоджені будинки і були пожежі Фото: в мерії Одеси розповіли про наслідки дронової атаки РФ на місто (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Одеса цієї ночі зазнала російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу у місті були пошкоджені житлові будинки, а також сталися займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську мерію.

В заяві Одеської міської ради вказується, що за попередніми даними щодо наслідків атаки БПЛА противника, сталося "пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів".

Також зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ під ранок інформували, що російські загарбники запустили нову групу ударних безпілотників у бік Одеської області, куди вони прямували з акваторії Чорного моря.

В Одесі через удар &quot;Шахедів&quot; пошкоджені будинки і були пожежі

Додамо, пізніше в одеських пабліках стали з'являтися повідомлення про роботу ППО в регіоні, та про вибухи, які було чути в районі міста.

Атака "Шахедів"

Росармія у ніч проти 28 січня запустила у бік України ударні безпілотники, й у майже половині областей країни лунала повітряна тривога у різний час.

Повідомлялося про роботу ППО у Київській області. А сама столиця також була атакована дронами противника, при цьому інформація про якісь можливі наслідки не з'являлася.

Лунали вибухи в Харкові через атаку "Шахедів". У місті сталася сильна пожежа на виробничих приміщеннях. Були двоє постраждалих - жінка і дитина (у них гострий стрес).

У ДСНС показали відео та фото щодо ліквідації наслідків дронової атаки на Харків.

Глава ОВА Олег Синєгубов також розповів, що у Харкові та районі були й інші місця "прильотів", пожежі та пошкодження цивільних об'єктів, і були двоє постраждалих.

У Чернігові також на тлі "Шахедної" атаки пролунав вибух, і через падіння уламків БПЛА росіян сталося часткове руйнування двох приватних будівель, була й пожежа.

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