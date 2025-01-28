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Вражеские "Шахеды" повредили коммунальное предприятие в Черкасской области

Вторник 28 января 2025 07:36
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Вражеские "Шахеды" повредили коммунальное предприятие в Черкасской области Фото: Черкасская область пострадала от ударов российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали Черкасскую область. В Уманском районе дроны повредили коммунальное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца и мэра Умани Ирину Плетневу.

Табурец отметил, что ночью в области работали силы противовоздушной обороны. Но вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманского района.

Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере.

"Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Самое главное - люди целы. А с остальным справимся", - отметил Табурец.

Мэр Умани Ирина Плетнева сообщила, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения в городе.

"Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", - написала она в своем Facebook.

Мониторинговые каналы сообщали, что в 02:41 ночи в Умани после взрывов частично исчезла электроэнергия.

Массированная атака российских ударных дронов

В ночь на 28 января российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Харькове и Харьковском районе зафиксировано несколько прилетов и падений обломков. Возникли пожары, есть пострадавшие.

Также из-за БпЛА повреждены дома и вспыхнули пожары в Одессе.

Ночью взрывы раздались и в Чернигове. В результате падения обломков "Шахеда", поврежден частный дом.

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