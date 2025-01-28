Вражеские "Шахеды" повредили коммунальное предприятие в Черкасской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца и мэра Умани Ирину Плетневу.

Табурец отметил, что ночью в области работали силы противовоздушной обороны. Но вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманского района.

Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере.

"Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Самое главное - люди целы. А с остальным справимся", - отметил Табурец.

Мэр Умани Ирина Плетнева сообщила, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения в городе.

"Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", - написала она в своем Facebook.

Мониторинговые каналы сообщали, что в 02:41 ночи в Умани после взрывов частично исчезла электроэнергия.