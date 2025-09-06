Атака на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, зруйновані дитсадок і будинки

Удари по Україні

Увечері 6 вересня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників.

Невдовзі вибухи пролунали в Запоріжжі, а вже за кілька хвилин місцеві мешканці повідомили про перебої зі світлом та водою. Детальніше про обстріл міста та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня російські війська запустили по Україні понад 90 дронів. ППО вдалося знищити 68 з них на півночі та сході країни, однак були підтверджені влучання у восьми локаціях та падіння уламків у кількох районах.

Крім того, Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" уточнили, що дільниця перед Слов’янськом залишилася без струму, через що затрималися кілька потягів.