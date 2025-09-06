РФ атакувала Україну десятками дронів: 18 безпілотників влучили

Росія в ніч на 6 вересня випустила по Україні 91 дрон. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски буди з п'яти напрямків - Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. "Декілька ворожих БпЛА - в повітрі, атака триває", - попередили Повітряні сили ЗСУ.