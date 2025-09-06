ua en ru
РФ атакувала Україну десятками дронів: 18 безпілотників влучили

Україна , Субота 06 вересня 2025 09:27
РФ атакувала Україну десятками дронів: 18 безпілотників влучили Фото: РФ вночі атакувала Україну 91 дроном (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 6 вересня випустила по Україні 91 дрон. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски буди з п'яти напрямків - Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Декілька ворожих БпЛА - в повітрі, атака триває", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

В ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області.

В "Укрзалізниці" кажуть, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Внаслідок атаки низка потягів затримується.

