Росіяни спрямували не менше 7 дронів, у місті пожежі: перші наслідки удару по Запоріжжю
Російські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Сьогодні ввечері, 6 вересня, у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударних безпілотників. Громадян закликали терміново пройти до укриття чи безпечних місць.
За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.
Близько 19:19 пролунали перші вибухи, а невдовзі повторні. Над містом фіксувалися від одного до чотирьох безпілотників одночасно.
Унаслідок ударів виникли пожежі. Місцевих жителів закликають залишатися у захищених приміщеннях до відбою тривоги.
"Є влучання. Виникла пожежа. На зараз інформації щодо постраждалих немає", - наголосив Федоров.
Зауважимо, що, за даними місцевих жителів, після атаки в деяких районах міста почались перебої з водою та світлом.
Оновлено о 19:55.
За даними Федорова, російські військові скерували на Запоріжжя щонайменше 7 безпілотників.
"У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила", - додав він.
Оновлено о 20:01.
Як повідомив Федоров, стало відомо по жінку, яка дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.
"У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу", - пояснив глава ОВА.
Оновлено о 20:44.
Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що після обстрілу врятували людину, але двоє постраждали.
"Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди. На місці працюють усі екстрені служби", - додали в службі.
Удари по Україні
Зауважимо, що надвечір в столиці України та низці регіонів було оголошено про загрозу ударів ворожими безпілотниками.
Крім цього ще в ніч на 6 вересня випустили по Україні більше 90 дронів. Були зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.
Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. Водночас повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області.
В "Укрзалізниці" розповіли, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Як наслідок - затрималась низка потягів