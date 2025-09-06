ua en ru
У Києві тривога через "Шахеди", у Запоріжжі лунають вибухи: де ще загроза ударів

Україна, Субота 06 вересня 2025 19:22
У Києві тривога через "Шахеди", у Запоріжжі лунають вибухи: де ще загроза ударів Фото: в Києві оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу. Незадовго до цього російські військові запустили по країні ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Надвечір 6 вересня в українській столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. Військові Повітряних сил незадовго до цього повідомили, що над територією України зафіксовано ворожі дрони.

Станом на 19:19 безпілотники були помічені на таких напрямках:

  • Київ - ворожий безпілотник у районі Броварів рухається в напрямку міста,
  • Сумська область - ударні безпілотники рухаються в напрямку Чернігівської області,
  • Чернігівська область - ворожі безпілотники прямують у бік Київської області,
  • Київська область - група ударних безпілотників рухається в напрямку Житомирської області,
  • Запорізька область - група ударних безпілотників рухається на північ,
  • акваторія Чорного моря - група ударних безпілотників прямує в напрямку Херсонської області.

За даними місцевих жителів, станом на 19:19 в Запоріжжі пролунали вибухи. А вже за кілька хвилин стало відомо, що в деяких районах міста зникли вода та світло.

Водночас карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:

У Києві тривога через &quot;Шахеди&quot;, у Запоріжжі лунають вибухи: де ще загроза ударів

Удар по Україні вночі 6 вересня

Нагадаємо, що військові РФ в ніч на 6 вересня випустили по Україні більше 90 дронів. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому було зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях та падіння збитих на 4 локаціях.

Водночас повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області.

В "Укрзалізниці" розповіли, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Як наслідок - низка потягів затримується.

