У Києві тривога через "Шахеди", у Запоріжжі лунають вибухи: де ще загроза ударів

У Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу. Незадовго до цього російські військові запустили по країні ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Водночас карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:

За даними місцевих жителів, станом на 19:19 в Запоріжжі пролунали вибухи. А вже за кілька хвилин стало відомо, що в деяких районах міста зникли вода та світло.

Станом на 19:19 безпілотники були помічені на таких напрямках:

Удар по Україні вночі 6 вересня

Нагадаємо, що військові РФ в ніч на 6 вересня випустили по Україні більше 90 дронів. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому було зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях та падіння збитих на 4 локаціях.

Водночас повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області.

В "Укрзалізниці" розповіли, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Як наслідок - низка потягів затримується.