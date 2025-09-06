Атака на Запорожье: возросло количество пострадавших, разрушены детсад и дома

В результате ударов беспилотников по Запорожью пострадали уже четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По данным Федорова, как и сообщалось ранее, уже есть подтвержденные попадания семи "Шахедов". Известно также, что часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.
Предварительно повреждены:
Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.
Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам: забивание окон, ремонт кровель, восстановление пострадавших зданий. После отбоя тревоги, по данным главы ОВА, начнется детальное обследование территорий.
"Это предварительная информация. Окончательные данные будут после завершения работы всех служб. Уже четверо раненых в результате вражеской атаки на Запорожье", - пояснил он.
Как рассказал Федоров, помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине.
"Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил он.
Вечером 6 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских беспилотников.
Вскоре взрывы прогремели в Запорожье, а уже через несколько минут местные жители сообщили о перебоях со светом и водой. Подробнее об обстреле города и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в ночь на 6 сентября российские войска запустили по Украине более 90 дронов. ПВО удалось уничтожить 68 из них на севере и востоке страны, однако были подтверждены попадания в восьми локациях и падение обломков в нескольких районах.
Кроме того, Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.