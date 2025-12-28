Ворожа атака на Одесу: в МВА показали, як ліквідовують наслідки

В Одесі триває ліквідація наслідків ворожої атаки 27 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака в Telegram.
Очільник МВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Одесі зафіксовано пошкодження соціальних об’єктів.
За словами Сергія Лисака, завезено матеріали для тимчасового закриття пошкоджених вікон.
Районна адміністрація, департамент з благоустрою міста та житлово-комунальні служби, а також інші профільні служби проводять обстеження та фіксацію пошкодженого майна.
Інформація про постраждалих не надходила.
Сергій Лисак також повідомив, що на місці розгорнуто оперативний штаб та встановлено пункт обігріву, де мешканці можуть отримати інформацію, всі необхідні роз'яснення, допомогу та консультації щодо державної програми "єВідновлення", а також міських програм підтримки для отримання компенсацій і допомоги у відновленні пошкодженого житла.
Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 27 грудня атакували Одесу дронами. У місті через ворожу атаку пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що фіксували у Чорному морі ворожі безпілотники. Вони тримали курс на Одесу.
Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що ворожий дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.
До цього в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.
Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.