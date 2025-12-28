Ворожа атака на Одесу: в МВА показали, як ліквідовують наслідки

Атака на Одесу 27 грудня

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 27 грудня атакували Одесу дронами. У місті через ворожу атаку пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що фіксували у Чорному морі ворожі безпілотники. Вони тримали курс на Одесу.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що ворожий дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

Обстріли Одеси

До цього в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.

Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.