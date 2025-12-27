В Одесі пролунала серія вибухів, місто атакували дрони
Російські окупанти пізно ввечері, 27 грудня, атакували Одесу дронами. У місті через ворожу атаку пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міської військової адміністрації Сергія Лисака.
"Ворог б’є по Одесі. У місті вибухи. Усім залишатися в укриттях", - йшлося у повідомленні о 21:37.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що фіксували у Чорному морі ворожі безпілотники. Вони тримали курс на Одесу.
Окрім того, глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж писав, що станом на 21:47 в районі міста летів ударний дрон.
Оновлено о 22:00
Олег Кіпер написав, що ворожий дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.
"Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 22:17
Сергій Лисак підтвердив інформацію про загорання даху будинку та показав фото.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:59 карта повітряних тривог має такий вигляд. Наразі в Одеській області вже був відбій, але як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Обстріли Одеси
Нагадаємо, що росіяни в останні тижні дуже активно атакують Одесу. Ворог застосовує для ударів дрони і ракети.
Наприклад, в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.
Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.