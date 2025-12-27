ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі пролунала серія вибухів, місто атакували дрони

Субота 27 грудня 2025 21:59
UA EN RU
В Одесі пролунала серія вибухів, місто атакували дрони Фото: дрон влучив у будинок (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 27 грудня, атакували Одесу дронами. У місті через ворожу атаку пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міської військової адміністрації Сергія Лисака.

"Ворог б’є по Одесі. У місті вибухи. Усім залишатися в укриттях", - йшлося у повідомленні о 21:37.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що фіксували у Чорному морі ворожі безпілотники. Вони тримали курс на Одесу.

Окрім того, глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж писав, що станом на 21:47 в районі міста летів ударний дрон.

Оновлено о 22:00

Олег Кіпер написав, що ворожий дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

"Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 22:17

Сергій Лисак підтвердив інформацію про загорання даху будинку та показав фото.

В Одесі пролунала серія вибухів, місто атакували дрони

Де оголосили тривогу

Станом на 21:59 карта повітряних тривог має такий вигляд. Наразі в Одеській області вже був відбій, але як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

В Одесі пролунала серія вибухів, місто атакували дрони

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що росіяни в останні тижні дуже активно атакують Одесу. Ворог застосовує для ударів дрони і ракети.

Наприклад, в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.

Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Дрони
Новини
Україна накопичує підрозділи для контрштурму в Покровську, - командувач НГУ
Україна накопичує підрозділи для контрштурму в Покровську, - командувач НГУ
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну