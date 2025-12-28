RU

Общество Образование Деньги Изменения

Вражеская атака на Одессу: в МВА показали, как ликвидируют последствия

Фото: ликвидация последствий обстрела Одессы (Telegram Сергея Лысака)
Автор: Марина Балабан

В Одессе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram.

Глава МВА сообщил, что в результате вражеской атаки в Одессе зафиксированы повреждения социальных объектов.

По словам Сергея Лысака, завезены материалы для временного закрытия поврежденных окон.

Районная администрация, департамент по благоустройству города и жилищно-коммунальные службы, а также другие профильные службы проводят обследование и фиксацию поврежденного имущества.

Информация о пострадавших не поступала.

Сергей Лысак также сообщил, что на месте развернут оперативный штаб и установлен пункт обогрева, где жители могут получить информацию, все необходимые разъяснения, помощь и консультации по государственной программе "еВідновлення", а также городских программ поддержки для получения компенсаций и помощи в восстановлении поврежденного жилья.

 

 

Атака на Одессу 27 декабря

Напомним, российские оккупанты поздно вечером 27 декабря атаковали Одессу дронами. В городе из-за вражеской атаки раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что фиксировали в Черном море вражеские беспилотники. Они держали курс на Одессу.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер написал, что вражеский дрон попал в крышу двухэтажного дома, в результате чего возник пожар.

Обстрелы Одессы

До этого в ночь на 26 декабря город подвергся дроновой атаке, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и возник пожар.

Кроме того, 22 декабря россияне также атаковали Одессу дронами и повредили объект критической инфраструктуры. После этого часть одного из районов осталась без света.

Война в УкраинеПункт незламностіОдесса