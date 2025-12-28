Вражеская атака на Одессу: в МВА показали, как ликвидируют последствия

Атака на Одессу 27 декабря

Напомним, российские оккупанты поздно вечером 27 декабря атаковали Одессу дронами. В городе из-за вражеской атаки раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что фиксировали в Черном море вражеские беспилотники. Они держали курс на Одессу.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер написал, что вражеский дрон попал в крышу двухэтажного дома, в результате чего возник пожар.

Обстрелы Одессы

До этого в ночь на 26 декабря город подвергся дроновой атаке, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и возник пожар.

Кроме того, 22 декабря россияне также атаковали Одессу дронами и повредили объект критической инфраструктуры. После этого часть одного из районов осталась без света.