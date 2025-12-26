РФ ударила по Одесі дронами: пошкоджено об’єкт інфраструктури, спалахнула пожежа

В Одесі уражений один із об'єктів інфраструктури внаслідок атаки безпілотника. Виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака в Telegram.

За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводять роботи з локалізації та усунення забруднення.

Окремо, за словами очільника МВА, контролюється ситуація на узбережжі. Спеціалісти Українського наукового центру екології моря моніторять стан морської води та оцінюють екологічні наслідки інциденту.

На місці влучання працюють усі профільні служби. Фахівці також обстежують прилеглу територію, щоб встановити можливі пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, повідомив Сергій Лисак.

У ніч на 26 грудня ворог знову атакував Одесу безпілотниками. Один із них вразив об'єкт інфраструктури міста.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що росіяни в останні тижні особливо активно атакують різну інфраструктуру Одеси та Одеської області.

Зокрема, страждає енергетика. Так, 22 грудня окупанти двічі атакували Одесу дронами, в результаті чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Після атаки без світла залишилася частина одного з районів.

Подібна ситуація була і в ніч на 19 грудня. Тоді частина одного з районів Одеси залишилася не тільки без світла, але і без води та тепла.

У четвер, 25 грудня, в Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженим обладнанням. Як пояснив Сергій Лисак, ніч на 25 грудня пройшла спокійно, але введені аварійні відключення світла.