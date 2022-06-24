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Не только воровали газ. Резников рассказал, как россияне использовали "вышки Бойко"

Фото: Алексей Резников, министр обороны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне размещали на "вышках Бойко" станции РЭБ, а также использовали их, чтобы защитить свои корабли от украинского ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова телеканалу Freedom.

Министр обороны отметил, что россияне не только воровали газ у Украины, а еще и размещали на буровых платформах станции радиоэлектронной борьбы.

"Россияне использовали их для защиты своих кораблей, прячась за ними, чтобы наш "Нептун" не мог их достать своими системами наведения. Вот так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках и теперь они не используются", - сказал он.

На просьбу подтвердить удар по "вышкам Бойко", Резников сказал, что все все видят: "Поражены, что же тут подтверждать".

"Пусть принимают решение в Кремле, что блокада Черного моря не приведет к подавлению нашего сопротивления", - добавил он.

Напомним, ВСУ ударили по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

В России обещали нанести ответные удары "по центрам принятия решений".

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Черное мореАлексей РезниковВойна России против Украины