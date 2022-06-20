В России угрожают "ответить" из-за ракетных ударов ВСУ по "вышкам Бойко"

В России возмущены ракетными ударами наших бойцов по буровым платформам в Черном море, так называемых "вышках Бойко". Обещают нанести ответные удары "по центрам принятия решений".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пусть ждут ответа. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающим, после которого они не быстро оправятся", - заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Также Шеремет отметил, что Запад также якобы понесет ответственность, если выяснится, что удар по буровым платформам был нанесен из поставленного Украине оружия.