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Не лише крали газ. Резніков розповів, як росіяни використовували "вишки Бойка"

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни розміщували на "вишках Бойка" станції РЕБ, а також використовували їх, щоб захистити свої кораблі від українського ракетного комплексу "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова телеканалу Freedom.

Міністр оборони зазначив, що росіяни не лише крали газ у України, а ще й розміщували на бурових платформах станції радіоелектронної боротьби.

"Росіяни використовували їх для захисту своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш "Нептун" не міг їх дістати своїми системами наведення. Ось так сталося, що хтось невдало палив на тих вишках і тепер вони не використовуються", - сказав він.

На прохання підтвердити удар по "вишках Бойка", Резніков сказав, що всі все бачать: "Уражені, що ж тут підтверджувати".

"Нехай приймають рішення в Кремлі, що блокада Чорного моря не призведе до придушення нашого спротиву", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по бурових платформах у Чорному морі, що були захоплені Росією після окупації Криму в 2014 році.

В Росії обіцяли завдати удари у відповідь "по центрам прийняття рішень".

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Чорне мореОлексій РезніковВійна Росії проти України