Не лише крали газ. Резніков розповів, як росіяни використовували "вишки Бойка"

Міністр оборони зазначив, що росіяни не лише крали газ у України, а ще й розміщували на бурових платформах станції радіоелектронної боротьби.

"Росіяни використовували їх для захисту своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш "Нептун" не міг їх дістати своїми системами наведення. Ось так сталося, що хтось невдало палив на тих вишках і тепер вони не використовуються", - сказав він.

На прохання підтвердити удар по "вишках Бойка", Резніков сказав, що всі все бачать: "Уражені, що ж тут підтверджувати".

"Нехай приймають рішення в Кремлі, що блокада Чорного моря не призведе до придушення нашого спротиву", - додав він.