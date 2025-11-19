ua en ru
Удар по Воронежу: в РФ нафантазували про "збиття" усіх ракет ATACMS

Росія, Середа 19 листопада 2025 08:37
UA EN RU
Удар по Воронежу: в РФ нафантазували про "збиття" усіх ракет ATACMS Ілюстративне фото: балістична ракета ATACMS (army.mil)
Автор: Антон Корж

В Росії визнали, що Воронеж 18 листопада був атакований американськими ракетами ATACMS. Проте нафантазували, що усі ракети нібито "було збито" - хоча докази з "місць" доводять протилежне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони РФ.

Зокрема міноборони РФ заявило, що вдень 18 листопада Воронеж було атаковано чотирма ракетами ATACMS. Росіяни стверджують, що ракети нібито "було збито" комплексами С-400 та "Панцир".

Уламки "збитих ракет" нібито впали на будівлі у самому місті. За версією росіян, внаслідок удару обійшлося без постраждалих. На доказ своєї заяви росіяни навіть опублікували фото залишків ракет ATACMS.

Фото: російська пропаганда

Проте саме ці фото решток "збитих" ракет поставили великий хрест на фантазіях про збиття ракет. Як пишуть в моніторингових каналах, на фото зображено виключно те, що залишається від ракети, яка вибухнула: жодного бойового блоку, або вцілілої електроніки.

Щобільше, на корпусах та уламках, які сфотографували росіяни, немає жодних слідів від пошкоджень, які були б характерними для збитої ракети - якщо по ній била б протиповітряна оборона. Натомість є сліди штатного спрацювання касетної боєголовки ATACMS.

Також на численних відео моменту атаки Воронежа, які з'явилися у мережі, в небі над містом видно чотири димні смуги. Такий слід залишає ATACMS в момент спрацювання механізму розкриття касетної бойової частини. Тому можна припустити, що в реальності росіяни не змогли збити жодної з чотирьох запущених ракет.

Удар по Воронежу: в РФ нафантазували про &quot;збиття&quot; усіх ракет ATACMSФото: Telegram

Нагадаємо, що 18 листопада в російських каналах та ЗМІ з'явилися повідомлення, що місто Воронеж було під ракетною атакою. Росіяни заявили, що удар завдавали американськими ракетами ATACMS. Пізніше удар американським озброєнням підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ - без вказання локації та уражених об'єктів.

ATACMS Російська Федерація Воронеж Воронежская область Війна в Україні
