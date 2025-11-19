Удар по Воронежу: в РФ нафантазували про "збиття" усіх ракет ATACMS
В Росії визнали, що Воронеж 18 листопада був атакований американськими ракетами ATACMS. Проте нафантазували, що усі ракети нібито "було збито" - хоча докази з "місць" доводять протилежне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони РФ.
Зокрема міноборони РФ заявило, що вдень 18 листопада Воронеж було атаковано чотирма ракетами ATACMS. Росіяни стверджують, що ракети нібито "було збито" комплексами С-400 та "Панцир".
Уламки "збитих ракет" нібито впали на будівлі у самому місті. За версією росіян, внаслідок удару обійшлося без постраждалих. На доказ своєї заяви росіяни навіть опублікували фото залишків ракет ATACMS.
Проте саме ці фото решток "збитих" ракет поставили великий хрест на фантазіях про збиття ракет. Як пишуть в моніторингових каналах, на фото зображено виключно те, що залишається від ракети, яка вибухнула: жодного бойового блоку, або вцілілої електроніки.
Щобільше, на корпусах та уламках, які сфотографували росіяни, немає жодних слідів від пошкоджень, які були б характерними для збитої ракети - якщо по ній била б протиповітряна оборона. Натомість є сліди штатного спрацювання касетної боєголовки ATACMS.
Також на численних відео моменту атаки Воронежа, які з'явилися у мережі, в небі над містом видно чотири димні смуги. Такий слід залишає ATACMS в момент спрацювання механізму розкриття касетної бойової частини. Тому можна припустити, що в реальності росіяни не змогли збити жодної з чотирьох запущених ракет.
Фото: Telegram
Нагадаємо, що 18 листопада в російських каналах та ЗМІ з'явилися повідомлення, що місто Воронеж було під ракетною атакою. Росіяни заявили, що удар завдавали американськими ракетами ATACMS. Пізніше удар американським озброєнням підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ - без вказання локації та уражених об'єктів.