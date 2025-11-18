Україна вдарила ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Росії, - Генштаб
Україна використовувала далекобійні ракети ATACMS для ударів по військових об'єктах на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
"Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для нанесення точкового удару по військових об'єктах на території Росії", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Які саме об'єкти атакували українські захисники - поки невідомо.
Військове командування України підкреслило, що така атака - знакова подія, яка підкреслює відданість країни своїй суверенності.
У Генштабі додали, що українці залишаються стійкими та демонструють рішучістю попри постійні виклики російських наступів.
"Застосування далекобійних засобів поразки, зокрема таких як АTACMS, продовжуватиметься", - зазначили військові.
Скарги росіян
Варто зауважити, що раніше в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що Воронеж нібито атакували балістичними ракетами.
У мережі оприлюднили відео з вибухами та димом у небі.
Росіяни заявляли про нібито знищення ракет ATACMS із касетною бойовою частиною.
Чутки про заборону від США
Нагадаємо, ще в серпні Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що влада США нібито блокує використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по території Росії.
Зокрема, Пентагон з кінця весни "не дозволяв Україні застосовувати ATACMS" для атак на російську територію.
Уже 29 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, що президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території РФ.
Але, за його словами, іноді Пентагон не давав Україні повноважень на здійснення таких атак.