Україна вдарила ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Росії, - Генштаб

Україна використовувала далекобійні ракети ATACMS для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram .

У мережі оприлюднили відео з вибухами та димом у небі.

Варто зауважити, що раніше в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що Воронеж нібито атакували балістичними ракетами.

У Генштабі додали, що українці залишаються стійкими та демонструють рішучістю попри постійні виклики російських наступів.

Військове командування України підкреслило, що така атака - знакова подія, яка підкреслює відданість країни своїй суверенності.

Які саме об'єкти атакували українські захисники - поки невідомо.

"Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для нанесення точкового удару по військових об'єктах на території Росії", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Чутки про заборону від США

Нагадаємо, ще в серпні Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що влада США нібито блокує використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по території Росії.

Зокрема, Пентагон з кінця весни "не дозволяв Україні застосовувати ATACMS" для атак на російську територію.

Уже 29 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, що президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території РФ.

Але, за його словами, іноді Пентагон не давав Україні повноважень на здійснення таких атак.