Ворона - хитра, сова - мудра, лебідь - вірний? Орнітолог пояснила, правда це чи міф

Чи правда, що ворона - найхитріший птах, а сова - найрозумніший

Експерт визнала, що всі воронові птахи - досить інтелектуальні.

"Сойка, грак і ворона - можуть спостерігати, як білочки в парку ховають горішки, а потім вони самі розкопують їх. Також можуть красти їжу з миски кота чи собаки", - поділилась Кузьо.

Проте найрозумніші серед воронових, за її словами, круки.

"Вони використовують предмети, як інструменти. Для того, щоб щось зробити. Наприклад, паличкою можуть щось виколупувати", - розповіла фахівець.

Вона зауважила, що це - ознака інтелекту.

"Деякі науковці, вважають, що ці птахи - розумні, як шимпанзе", - додала орнітолог.

Тим часом серед сов, які живуть в Україні, розумні тільки великі.

"Наприклад, пугач. У дрібних сов - більше інстинктивна поведінка, а інтелекту - мало", - розповіла Кузьо.

Вона зазначила, що "люди сприймають сов, як розумних, бо ті мають бінокулярний зір". Тобто їхні очі розташовані "в одній площині".

"Це нагадує людське обличчя. Тому підсвідомо нам видається, що перед нами - розумна істота. У всіх інших птахів очі розташовані по боках", - пояснила спеціаліст.

Чи дійсно лебеді - еталон вірності серед птахів

Кузьо нагадала, що лебеді - птахи, які створюють моногамну пару. Тобто вони тримаються однією парою із року в рік.

Водночас вона зауважила, що так живуть не тільки лебеді.

"Снігурі так само роблять. Але про снігурів такого не говорять. Хоч ці самці навіть взимку переважно проводять час зі своїми самицями", - розповіла орнітолог.

Вона визнала, що лебеді - "дійсно вірні".

"Але твердження, що якщо один із пари гине, інший закінчує життя суїцидом, - це міф. Насправді лебідь шукає нового партнера. Бо найперше - треба вижити самому. А тоді - дати потомство", - пояснила фахівець.

Вона додала, що тут йдеться про найсильніші інстинкти.

"І так само - в лелек. Вони теж вірні один одному, прилітають на одне гніздо. Але якщо хтось загине, вони не будуть холостякувати все життя", - підсумувала Кузьо.