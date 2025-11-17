Ворона - хитрая, сова - мудрая, лебедь - верный? Орнитолог объяснила, правда это или миф

Правда ли, что ворона - самая хитрая птица, а сова - самая умная

Эксперт признала, что все вороновые птицы - достаточно интеллектуальные.

"Сойка, грач и ворона - могут наблюдать, как белочки в парке прячут орешки, а потом они сами раскапывают их. Также могут воровать еду из миски кота или собаки", - поделилась Кузьо.

Однако самые умные среди вороновых, по ее словам, вороны-круки.

"Они используют предметы, как инструменты. Для того чтобы что-то сделать. Например, палочкой могут что-то выковыривать", - рассказала специалист.

Она отметила, что это - признак интеллекта.

"Некоторые ученые считают, что эти птицы - умные, как шимпанзе", - добавила орнитолог.

Между тем среди сов, которые живут в Украине, умны только крупные.

"Например, филин. У мелких сов - больше инстинктивное поведение, а интеллекта - мало", - рассказала Кузьо.

Она отметила, что "люди воспринимают сов, как умных, потому что те имеют бинокулярное зрение". То есть их глаза расположены "в одной плоскости".

"Это напоминает человеческое лицо. Поэтому подсознательно нам кажется, что перед нами - разумное существо. У всех других птиц глаза расположены по бокам", - объяснила специалист.

Действительно ли лебеди - эталон верности среди птиц

Кузьо напомнила, что лебеди - птицы, которые создают моногамную пару. То есть они держатся одной парой из года в год.

В то же время она отметила, что так живут не только лебеди.

"Снегири так же делают. Но о снегирях такого не говорят. Хотя эти самцы даже зимой преимущественно проводят время со своими самками", - рассказала орнитолог.

Она признала, что лебеди - "действительно верные".

"Но утверждение, что если один из пары погибает, другой заканчивает жизнь суицидом, - это миф. На самом деле лебедь ищет нового партнера. Потому что прежде всего - нужно выжить самому. А потом - дать потомство", - объяснила специалист.

Она добавила, что здесь речь идет о сильнейших инстинктах.

"И так же - у аистов. Они тоже верны друг другу, прилетают на одно гнездо. Но если кто-то погибнет, они не будут оставаться холостяками всю жизнь", - подытожила Кузьо.