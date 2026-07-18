UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ворог знову цілив по Одещині: під удар потрапив водій

17:06 18.07.2026 Сб
2 хв
Дрон впав на відкриту місцевость
aimg Валерія Абабіна
Фото ілюстративне: Атака на Одещину, поранено водія (Getty Images)

На Одещині внаслідок падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості постраждав водій вантажівки, яка опинилася поруч - чоловік отримав осколкові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворог не припиняє масовано атакувати Одещину. Один з ворожих БпЛА впав на відкритій місцевості - поруч у той момент опинилася вантажівка з водієм.

Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому необхідну допомогу, а на місці події триває ліквідація наслідків.

Раніше сьогодні Росія вже завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини - є загиблі та поранені серед цивільних.

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

Нагадаємо, Росія 18 липня завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області - зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

Пізно ввечері 17 липня армія РФ вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси - постраждали члени екіпажу, а на судні виникла пожежа.

Днем раніше, 16 липня, Одеса зазнала чергового ракетного удару - тоді загинули двоє людей, серед поранених було троє дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаВійна в Україні