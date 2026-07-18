Ворог знову цілив по Одещині: під удар потрапив водій

На Одещині внаслідок падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості постраждав водій вантажівки, яка опинилася поруч - чоловік отримав осколкові поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Ворог не припиняє масовано атакувати Одещину. Один з ворожих БпЛА впав на відкритій місцевості - поруч у той момент опинилася вантажівка з водієм.
Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому необхідну допомогу, а на місці події триває ліквідація наслідків.
Раніше сьогодні Росія вже завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини - є загиблі та поранені серед цивільних.
В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.
Нагадаємо, Росія 18 липня завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області - зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.
Пізно ввечері 17 липня армія РФ вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси - постраждали члени екіпажу, а на судні виникла пожежа.
Днем раніше, 16 липня, Одеса зазнала чергового ракетного удару - тоді загинули двоє людей, серед поранених було троє дітей.