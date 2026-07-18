Ворог знову цілив по Одещині: під удар потрапив водій

Ворог не припиняє масовано атакувати Одещину. Один з ворожих БпЛА впав на відкритій місцевості - поруч у той момент опинилася вантажівка з водієм.

Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому необхідну допомогу, а на місці події триває ліквідація наслідків.

Раніше сьогодні Росія вже завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини - є загиблі та поранені серед цивільних.

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.