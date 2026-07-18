Враг снова целил по Одесщине: под удар попал водитель

Враг не прекращает массированно атаковать Одесскую область. Один из вражеских БПЛА упал на открытой местности - рядом в тот момент оказался грузовик с водителем.

Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь, а на месте происшествия идет ликвидация последствий.

Ранее сегодня Россия уже нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесщины - tесть погибшие и раненые среди гражданских.

В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.