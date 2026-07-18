RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Враг снова целил по Одесщине: под удар попал водитель

17:06 18.07.2026 Сб
2 мин
Дрон упал на открытую местность
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: Атака на Одесщину, ранен водитель (Getty Images)

На Одесщине в результате падения вражеского беспилотника на открытой местности пострадал водитель грузовика, который оказался рядом - мужчина получил осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Враг не прекращает массированно атаковать Одесскую область. Один из вражеских БПЛА упал на открытой местности - рядом в тот момент оказался грузовик с водителем.

Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь, а на месте происшествия идет ликвидация последствий.

Ранее сегодня Россия уже нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесщины - tесть погибшие и раненые среди гражданских.

В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, Россия 18 июля нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области - зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

Поздним вечером 17 июля армия РФ ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых Островов и порта Одессы - пострадали члены экипажа, а на судне возник пожар.

Днем ранее, 16 июля, Одесса потерпела очередной ракетный удар - тогда погибли два человека, среди раненых было трое детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаВойна в Украине