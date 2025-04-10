Ворог змінює тактику: МВС попереджає про нову загрозу від російських БПЛА

Російська армія застосовує нову тактику, щоб завдати шкоди життю та здоров'ю українців. Тепер терористи не просто атакують українські міста і села, а застосовують БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

За даними МВС, ці вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів України. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Міністерство внутрішніх справ показало фото вибухонебезпечних предметів, які можуть скидати росіяни з БПЛА.

Фото: приклад вибухонебезпечних предметів (t.me/mvs_ukraine)

"Уважно подивіться на фото - так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені вибухонебезпечні предмети вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися", - додали в МВС.

МВС закликає попередити близьких і рідних про нову загрозу ворога.

"Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112", - наголосили правоохоронці.

Нещасний випадок у Кіровоградській області

Нагадаємо, нещодавно у місті у Світловодську Кіровоградської 1,7-річна дівчинка отримала травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Він здетонував, коли знаходився у неї в руках. Як повідомила поліція, дитину госпіталізували.