У Кіровоградській області невідомий предмет вибухнув у руках дитини: вона травмувалася

У місті Світловодськ Кіровоградської області невідомий предмет вибухнув у руках дитини. Внаслідок цього дівчинка отримала травми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Повідомляється, що у Світловодську 1,7-річна дівчинка отримала травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Він здетонував, коли знаходився у неї в руках.

Як повідомляє поліція, дитину госпіталізували. Дівчинка перебуває під наглядом лікарів і наразі її стан стабільний.

Правоохоронці закликають громадян бути вкрай обережними: не підходити до підозрілих предметів, не чіпати їх та у разі виявлення негайно повідомляти за номером 101.