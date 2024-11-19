Вибухонебезпечні предмети. Що таке маркування територій і як її розпізнати

На територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами, встановлюються попереджувальні знаки. Це робиться задля того, щоб люди випадково не опинилися в небезпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Маркування територій - це спеціальні попереджувальні знаки, що показують наявність вибухонебезпечних предметів (ВНП). Здебільшого, це таблички червоного кольору з білими символами чи написами на кшталт "Обережно, міни!". Окрім того, на знаках можуть бути зображені міни чи інші ВНП.

Спеціальні попереджувальні знаки встановлюють на межах забруднених ділянок, вздовж стежок та доріг. А також, біля входів на небезпечні території.

Що робити, якщо побачили такий знак

Якщо ви побачили знак маркування - не наближайтесь до цієї території. Зокрема, необхідно виконати такі дії: зупинитися, розвернутися на 180 градусів і обережно відійти на безпечну відстань.

Дотримуйтеся правил безпеки і завжди звертайте увагу на маркування. Попереджувальні знаки можуть врятувати життя. У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.