Мінна безпека під час війни: поради, як розповісти дітям про вибухонебезпечні речовини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все частіше на вулицях знаходять вибухонебезпечні предмети та нерозірвані снаряди.

Про деталі мінної безпеки та те, як пояснити дітям про небезпеку - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що слід розказати дітям про мінну безпеку

Дітям необхідно знати, що вибуховий предмет може бути замаскований під іграшку, мобільний телефон або навіть ручку. Дитині необхідно пояснити, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна.

Окрім того, дітей можуть зацікавити протипіхотні міни-"метелики" - незвичної форми корпус виготовлений з пластику і може бути різних кольорів.

Поясніть дитині, що під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати відразу. Тому варто зрозуміти, що такі предмети готові вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком - також може містити заряд і бути небезпечним. Не можна підбирати такі "трофеї".

Вибухівка може бути захована навіть у портфелі, сумки, банки, пакунки та залишена в багатолюдних місцях. Сумку з вибухівкою від звичайної відрізнити важко. Тому бездоглядні предмети в транспорті, дворі, магазині вимагають особливої уваги. Дітям до них не слід наближатись, потрібно повідомити дорослих, які передадуть інформацію поліції.

В Україні було створено окремий сайт для дітей "Суперкоманда проти мін". Там діти можуть в ігровій формі дізнатися, які є міни та як поводитися безпечно, виявивши підозрілий предмет.

Зокрема, сайт містить комікс, який можна переглянути онлайн або завантажити у pdf-форматі.

У формі мультсеріалу історію про Суперкоманду можна переглянути на YouTube.

Відмінності вибухових пристроїв від інших

Характерні ознаки:

предмети можуть бути незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території;

наявність звуків, що лунають від предмета (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу);

наявність джерел живлення на механізмі або поряд із ним. Це може бути батарейка, акумулятор тощо;

наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань.

Як діяти, якщо ви виявили підозрілий предмет

Необхідно:

припинити негайно всі роботи в місці виявлення предмета;

попередити про знахідку інших осіб, які є поруч та керівників робіт;

відвести на максимально безпечну відстань (не менше 100 метрів) усіх людей, які є поблизу, при цьому рухатися назад потрібно по своїх слідах;

позначити місце розташування предмета, якщо можливо, огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо);

якщо це можливо, сфотографувати предмет та місце його розташування у разі наявності засобів фото-, відеозйомки;

зберігати спокій та не панікувати.

Потім потрібно негайно повідомити всі оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета за телефонами: 102 - у разі виявлення підозрілого об’єкта; 101 - у разі виявлення боєприпасів або вибухонебезпечних речей.

Необхідно обов’язково дочекатися представників правоохоронних органів або ДСНС України. В цей момент треба перебувати якнайдалі від місця виявлення предмета або за будь-яким захисним укриттям та не допускати до небезпечної зони інших людей.

Категорично забороняється:

брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та бити по ньому;

переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;

намагатися розібрати;

використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;

заносити в приміщення;

закопувати в землю;

кидати в криницю або річку;

здавати на металобрухт;

використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.

У разі загрози виникнення вибуху негайно лягти на землю у найближче заглиблене місце (канави, ями тощо) ногами до епіцентру вибуху, обличчям вниз та прикрити голову якимись речами або руками, при цьому долонями щільно закриваючи вуха та відкривши рот для урівноваження тиску.

Що робити, якщо не вдалося уникнути лиха

Варто пам’ятати, що грубе порушення елементарних правил безпеки - це одна з основних причин нещасних випадків, пов’язаних із вибуховими пристроями. Саме тому дуже важливо не втрачати контроль, не піддаватися паніці, заспокоїтися та уточнити ситуацію.

У випадку, якщо вибух стався в приміщенні, то на вулицю варто виходити обережно, не торкаючись пошкоджених конструкцій та дротів. У випадку задимлення необхідно обов’язково захистити органи дихання хустинкою чи шматком тканини. При можливості - надати першу домедичну допомогу постраждалим та дочекатися прибуття представників аварійно-рятувальних служб.

У разі вибуху негайно падайте на землю, краще під прикриття. Для більшої безпеки накрийте голову руками. Якщо вам стало відомо про підготовку чи вчинення злочину, негайно повідомте про це в органи Служби безпеки чи МВС України.

Розмінування в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські землі забруднені вибухонебезпечними предметами. Однак влада постійно займається їх розмінуванням.

Зокрема, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що наразі залучення жінок до діяльності операторів протимінної діяльності вже становить 30%, при цьому уряд прагне збільшити цей показник.

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