Враг меняет тактику: МВД предупреждает о новой угрозе от российских БПЛА

Российская армия применяет новую тактику, чтобы нанести вред жизни и здоровью украинцев. Теперь террористы не просто атакуют украинские города и села, а применяют БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

По данным МВД, эти взрывоопасные предметы могут использоваться врагом для поражения любого из регионов Украины. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

Министерство внутренних дел показало фото взрывоопасных предметов, которые могут сбрасывать россияне с БПЛА.

Фото: пример взрывоопасных предметов (t.me/mvs_ukraine)

"Внимательно посмотрите на фото - так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные взрывоопасные предметы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться", - добавили в МВД.

В ведомстве уточнили, что взрывоопасные предметы, которыми оснащают российские БпЛА, похожи на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

МВД призывает предупредить близких и родных о новой угрозе врага.

"Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", - отметили правоохранители.

Несчастный случай в Кировоградской области

Напомним, недавно в городе в Светловодске Кировоградской области 1,7-летняя девочка получила травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Он сдетонировал, когда находился у нее в руках. Как сообщила полиция, ребенка госпитализировали.