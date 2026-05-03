Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог завдав удару по Запоріжжю, серед постраждалих є дитина

18:10 03.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про наслідки ворожого удару та постраждалих?
aimg Сергій Козачук
Ворог завдав удару по Запоріжжю, серед постраждалих є дитина Фото: Запоріжжя зазнало ворожого удару, на місці працюють екстрені служби (Getty Images)
Ворожий удар по Запоріжжю спричинив пожежу. Внаслідок атаки є поранені, серед яких 12-річна дівчинка.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки ворожої атаки

За словами Федорова, російські війська завдали удару по Запоріжжю, який спричинив пожежу в гаражних приміщеннях.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, а територія обстежується.

Внаслідок обстрілу п'ятеро людей дістали осколкові поранення. Серед постраждалих - дитина, 12-річна дівчинка.

Перед цим в області фіксували загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, Запоріжжя та Запорізька область постійно перебувають під інтенсивними ворожими ударами. Російські війська цинічно б'ють по житловій забудові та інфраструктурі регіону, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотні літальні апарати та артилерію.

Масовані обстріли завдають значної шкоди та призводять до жертв серед цивільного населення. Зокрема, за одну добу 21 квітня окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок цього масованого обстрілу загинуло двоє людей, ще десять отримали поранення.

Крім того, ворог цілеспрямовано атакує об'єкти транспортної та соціальної інфраструктури. Вранці 22 квітня російські війська вдарили по транспортній інфраструктурі Запорізької області, через що є жертва.

Також 16 квітня росіяни випустили керовану авіабомбу безпосередньо по Запоріжжю. Тоді удару зазнав молитовний дім, який було повністю зруйновано, внаслідок чого одна людина загинула, а також є поранені. Регіон продовжує щоденно страждати від терористичних дій окупантів.

