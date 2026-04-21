Загиблі, поранені та масові руйнування: ворог понад 700 разів атакував Запоріжжя

Лише з одну добу окупанти РФ завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загинуло двоє людей, ще десять поранені.

Під вогнем опинилися 39 населених пунктів. Загарбники використовували весь наявний арсенал: від авіаційних бомб до ударних дронів. Зараз місцева влада продовжує фіксувати наслідки прильотів. За словами Федорова, окупанти змінили тактику й основний акцент вони роблять на безпілотниках. Статистика обстрілів за типами зброї: 495 дронів-камікадзе (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Гуляйполе та ще понад 20 сіл;

18 авіаударів прийшлися по Оріхову, Малокатеринівці та інших пунктах;

206 артилерійських обстрілів накрили Степногірськ, Приморське та прифронтові громади;

6 ударів з РСЗВ зафіксовано у районі Залізничного та Мирного. Найбільше від ворожих БпЛА страждають прифронтові території. Запоріжжя та Вільнянськ також опинилися під масованим нальотом БПЛА різної модифікації. Руйнування цивільної інфраструктури та житла Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки й транспортні засоби. До правоохоронців та рятувальників надійшло 153 повідомлення про пошкодження, повідомив Федоров. Під ударом опинилися приватні будинки та багатоповерхівки, об'єкти критичної інфраструктури та цивільні автомобілі. На місцях влучань працюють профільні служби. Наразі триває ліквідація наслідків. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.