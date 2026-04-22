ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запорізької області, є жертва, - ОВА

06:28 22.04.2026 Ср
2 хв
Окупанти атакували інфраструктуру КАБами та дронами
aimg Катерина Коваль
Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запорізької області, є жертва, - ОВА Фото: вибухи лунали в регіоні протягом ночі (facebook.com/LVIVDSNS)

Вранці 22 квітня російські окупанти атакували транспортну інфраструктуру Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Читайте також: Загиблі, поранені та масові руйнування: ворог понад 700 разів атакував Запоріжжя

Перебіг атаки

Ранок середи розпочався для мешканців Запоріжжя з атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) та ударними безпілотниками. В області пролунали вибухи.

Чергову повітряну тривогу в регіоні оголосили о 03:44. Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників. О 03:58 він повідомив про вибухи на території області.

Жертви та руйнування

За півтори години після атаки голова ОВА поінформував про наслідки:

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення", - дописав він.

Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.

Того ж дня росіяни атакували Суми: у Зарічному районі зафіксовано понад 5 влучань БпЛА. Постраждали четверо осіб, зокрема 17-річна дитина. Також минулого вечора РФ завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові - п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
