Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запорізької області, є жертва, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення", - дописав він.

За півтори години після атаки голова ОВА поінформував про наслідки:

Чергову повітряну тривогу в регіоні оголосили о 03:44. Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників. О 03:58 він повідомив про вибухи на території області.

Ранок середи розпочався для мешканців Запоріжжя з атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) та ударними безпілотниками. В області пролунали вибухи.

Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.

Того ж дня росіяни атакували Суми: у Зарічному районі зафіксовано понад 5 влучань БпЛА. Постраждали четверо осіб, зокрема 17-річна дитина. Також минулого вечора РФ завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові - п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу.