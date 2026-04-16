Росіяни вдарили по молитовному дому в Запоріжжі, є загиблий та поранені

19:00 16.04.2026 Чт
Внаслідок атаки ворога є жертви, росіяни били по Запоріжжю КАБами
aimg Антон Корж
Росіяни вдарили по молитовному дому в Запоріжжі, є загиблий та поранені Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя 16 квітня (Запорізька ОВА)

Російські окупанти ввечері 16 квітня завдали удару керованою авіабомбою по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано молитовний дім, є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вже троє поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна допомога", - написав він.

Атакований росіянами молитовний дім знаходиться в одному з районів Запоріжжя. Попередньо відомо, що окупанти завдали по району удару КАБами, окрім молитовного дому пошкоджено низку інших інфраструктурних та житлових будівель.

Нагадаємо, що Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Були влучання у 26 локаціях, є загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування - у Києві, Дніпрі та Одесі. РБК-Україна в матеріалі зібрало наслідки масованої комбінованої атаки РФ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.

