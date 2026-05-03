Враг нанес удар по Запорожью, среди пострадавших есть ребенок

18:10 03.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о последствиях вражеского удара и пострадавших?
aimg Сергей Козачук
Враг нанес удар по Запорожью, среди пострадавших есть ребенок Фото: Запорожье подверглось вражескому удару, на месте работают экстренные службы (Getty Images)
Вражеский удар по Запорожью вызвал пожар. В результате атаки есть раненые, среди которых 12-летняя девочка.

Об этом заявил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеской атаки

По словам Федорова, российские войска нанесли удар по Запорожью, который вызвал пожар в гаражных помещениях.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, а территория обследуется.

В результате обстрела пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших - ребенок, 12-летняя девочка.

Перед этим в области фиксировали угрозу применения управляемых авиационных бомб (КАБов).

Обстрелы Запорожья

Напомним, Запорожье и Запорожская область постоянно находятся под интенсивными вражескими ударами. Российские войска цинично бьют по жилой застройке и инфраструктуре региона, применяя управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотные летательные аппараты и артиллерию.

Массированные обстрелы наносят значительный ущерб и приводят к жертвам среди гражданского населения. В частности, за одни сутки 21 апреля оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. В результате этого массированного обстрела погибли два человека, еще десять получили ранения.

Кроме того, враг целенаправленно атакует объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Утром 22 апреля российские войска ударили по транспортной инфраструктуре Запорожской области, из-за чего есть жертва.

Также 16 апреля россияне выпустили управляемую авиабомбу непосредственно по Запорожью. Тогда удару подвергся молитвенный дом, который был полностью разрушен, в результате чего один человек погиб, а также есть раненые. Регион продолжает ежедневно страдать от террористических действий оккупантов.

