Ворог завдав удару ракетою з касетною бойовою частиною по передмістю Одеси, є загиблі

Російські загарбники сьогодні ввечері, 14 вересня, завдали ракетного удару по Одеському району. Внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера .

Чиновник зазначив, що для атаки по передмістю Одеси противник, за попередніми даними, застосував ракетне озброєння з касетною бойовою частиною.

"Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - написав він у своєму Telegram.

В ОВА розповіли, що загиблі - подружня пара 1958 та 1962 років народження. Їх тіла були виявлені під час проведення обстеження на місці влучання.

"Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості", - передав очільник ОВА.

Також чиновник додав, що працівники правоохоронних органів фіксують наслідки чергового терористичного акту російських окупантів проти цивільного населення Одеської області.