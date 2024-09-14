Ворог завдав удару ракетою з касетною бойовою частиною по передмістю Одеси, є загиблі
Російські загарбники сьогодні ввечері, 14 вересня, завдали ракетного удару по Одеському району. Внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, також є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Чиновник зазначив, що для атаки по передмістю Одеси противник, за попередніми даними, застосував ракетне озброєння з касетною бойовою частиною.
"Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - написав він у своєму Telegram.
В ОВА розповіли, що загиблі - подружня пара 1958 та 1962 років народження. Їх тіла були виявлені під час проведення обстеження на місці влучання.
"Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості", - передав очільник ОВА.
Також чиновник додав, що працівники правоохоронних органів фіксують наслідки чергового терористичного акту російських окупантів проти цивільного населення Одеської області.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 вересня росармія актувала передмістя Одеси, Одеський та Ізмаїльський райони. ППО ЗСУ в регіоні працювала понад три години.
Також нагадаємо, що перед цим, вночі 13 вересня, окупанти атакували Одесу та район дронами. Через ворожий удар одна людина постраждала, фіксувалися пошкодження через падіння уламків безпілотників противника.
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