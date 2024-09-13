ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала Одесу та район дронами: є пошкодження через падіння уламків та поранений

Одеса, П'ятниця 13 вересня 2024 09:23
UA EN RU
РФ атакувала Одесу та район дронами: є пошкодження через падіння уламків та поранений Фото: через атаку дронів по Одесі та району 13 вересня постраждав чоловік (ілюстрація/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 13 вересня атакували Одесу та район дронами. Одна людина постраждала, є пошкодження через падіння уламків БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог випустив "Шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО", - розповів він.

За даними голови ОВА, постраждала одна людина.

"У 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці", - зазначив Кіпер.

Крім того, внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджені чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 13 вересня знову атакували Україну. Зокрема, близько 3:00, в Одесі пролунав вибух. Він стався в той момент, коли в регіоні було оголошено тривогу через загрозу російських "Шахедів".

Крім того, російські війська намагалися атакувати Миколаїв у ніч проти 13 вересня. У місті сталася пожежа. Вогонь виник на території підприємства, куди впали уламки російських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Дрони
NEWS
Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW
Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США