РФ атакувала Одесу та район дронами: є пошкодження через падіння уламків та поранений

Російські війська в ніч проти 13 вересня атакували Одесу та район дронами. Одна людина постраждала, є пошкодження через падіння уламків БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Крім того, внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджені чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

"Ворог випустив "Шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО", - розповів він.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 13 вересня знову атакували Україну. Зокрема, близько 3:00, в Одесі пролунав вибух. Він стався в той момент, коли в регіоні було оголошено тривогу через загрозу російських "Шахедів".

Крім того, російські війська намагалися атакувати Миколаїв у ніч проти 13 вересня. У місті сталася пожежа. Вогонь виник на території підприємства, куди впали уламки російських безпілотників.

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